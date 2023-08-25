Российские водители назвали свой топ: самые стильные, надёжные и безопасные авто
Опрос: Россияне считают Mercedes и Toyota самыми надёжными машинами
Россияне назвали самые стильные, надёжные и безопасные автомобили возрастом до десяти лет. В числе лидеров оказались немецкие и японские производители. Данными опроса с Лайфом поделился портал "Авто.ру".
Большинство автолюбителей признались, что самыми эстетически привлекательными считают Mercedes-Benz, Infiniti QX70 и Porsche Cayenne. Их средняя стоимость колеблется от 2,5 до 4,7 миллиона рублей. В рейтинге наиболее безопасных лидирует шведский автомобиль Volvo XC70, также в десятку вошли Toyota Land Cruiser, BMW X6, Lexus ES и всё тот же Mercedes-Benz.
А самыми надёжными россияне сочли японские автомобили. Здесь большинство голосов отдано за Toyota Venza, Toyota Corolla, Toyota Highlander. Их средняя стоимость достигает двух миллионов рублей. Также в списке оказались Mazda и Lexus.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Ещё в конце декабря прошлого года новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич-3е" поступили в розничную продажу. Планируется запуск производства ещё двух моделей авто — SUV и седан. А в июне на ПМЭФ представили новый премиальный внедорожник Aurus Komendant.
ТАСС / Роман Пименов