Российские водители назвали свой топ: самые стильные, надёжные и безопасные авто

Россияне назвали самые стильные, надёжные и безопасные автомобили возрастом до десяти лет. В числе лидеров оказались немецкие и японские производители. Данными опроса с Лайфом поделился портал "Авто.ру".

Большинство автолюбителей признались, что самыми эстетически привлекательными считают Mercedes-Benz, Infiniti QX70 и Porsche Cayenne. Их средняя стоимость колеблется от 2,5 до 4,7 миллиона рублей. В рейтинге наиболее безопасных лидирует шведский автомобиль Volvo XC70, также в десятку вошли Toyota Land Cruiser, BMW X6, Lexus ES и всё тот же Mercedes-Benz.