Путин заявил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
Президент Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Об этом он заявил в четверг на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Видео © LIFE
"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — отметил глава государства.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в госзакупках надо ориентироваться на отечественный автопром, и высказался за то, чтобы пересадить чиновников всех уровней на "Москвичи", Lada и Aurus. К слову, в конце декабря прошлого года новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич-3е" поступили в розничную продажу. Планируется запуск производства ещё двух моделей авто — SUV и седан. А в июне на ПМЭФ представили новый премиальный внедорожник Aurus Komendant.
ТАСС / Михаил Метцель