Путин заявил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

Президент Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Об этом он заявил в четверг на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Видео © LIFE

"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — отметил глава государства.