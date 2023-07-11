В Госдуме предложили пересадить всех российских чиновников на "Москвичи", Lada и Aurus

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в госзакупках надо ориентироваться на отечественный автопром, и высказался за то, чтобы пересадить чиновников всех уровней на произведённые в России машины. Идеей он поделился на пленарном заседании с участием министра финансов Антона Силуанова при рассмотрении проекта закона об исполнении федерального бюджета.

"Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо всё-таки ориентироваться на свой отечественный автопром. У нас есть "Москвич", у нас есть Lada, у нас есть Aurus", — сказал глава нижней палаты.

Володин напомнил, что российский президент Владимир Путин ездит на Aurus. По словам председателя Думы, в нынешней ситуации вызовов стране особенно нельзя кормить "врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники". Он спросил Силуанова, почему бы не обязать чиновников всех уровней пользоваться отечественными машинами, отметил, что российский автопром стал намного качественнее. Володин призвал как можно быстрее пополнить автопарк Госдумы "ладами" и "москвичами".