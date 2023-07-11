Собянин передал Росгвардии 100 кроссоверов "Москвич-3"

"Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы. <...> Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии, социальной поддержке её воинов. Спасибо за совместную работу", — отметил Собянин перед тем, как вручить сертификаты на машины.