Собянин передал Росгвардии 100 кроссоверов "Москвич-3"
Мэр Москвы Сергей Собянин передал Росгвардии 100 новых кроссоверов "Москвич-3". Сегодня градоначальник вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым посетил городок ОМОН в Строгине.
"Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы. <...> Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии, социальной поддержке её воинов. Спасибо за совместную работу", — отметил Собянин перед тем, как вручить сертификаты на машины.
Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, на подаренных автомобилях будут работать мобильные группы реагирования столичного главка Росгвардии. Техническое обслуживание транспортных средств обеспечит завод-производитель "Москвич".
Напомним, в мае 2022 года Собянин принял решение о возрождении предприятия по производству "Москвичей". В конце декабря прошлого года новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич-3е" поступили в розничную продажу. Планируется запуск производства ещё двух моделей авто — SUV и седан.
ТАСС / Александр Рюмин