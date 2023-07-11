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11 июля, 12:11

Собянин передал Росгвардии 100 кроссоверов "Москвич-3"

Мэр Москвы Сергей Собянин передал Росгвардии 100 новых кроссоверов "Москвич-3". Сегодня градоначальник вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым посетил городок ОМОН в Строгине.

"Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы. <...> Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии, социальной поддержке её воинов. Спасибо за совместную работу", — отметил Собянин перед тем, как вручить сертификаты на машины.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, на подаренных автомобилях будут работать мобильные группы реагирования столичного главка Росгвардии. Техническое обслуживание транспортных средств обеспечит завод-производитель "Москвич".

Стоимость автомобилей "Москвич" выросла на 1%

Стоимость автомобилей "Москвич" выросла на 1%

Напомним, в мае 2022 года Собянин принял решение о возрождении предприятия по производству "Москвичей". В конце декабря прошлого года новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич-3е" поступили в розничную продажу. Планируется запуск производства ещё двух моделей авто — SUV и седан.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Наталья Исакова
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