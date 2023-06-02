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2 июня, 15:30

Стоимость автомобилей "Москвич" выросла на 1%

<p>Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Стоимость всех моделей автомобиля "Москвич" увеличилась на 1%, однако это ниже аналогичных показателей по рынку в целом. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе завода.

"На фоне общего подорожания на автомобильном рынке нам удалось сохранить рост цен на уровне одного процента. Это ниже, чем в среднем по рынку", — говорится в заявлении.

Теперь цена "Москвича-3" начинается от 1,992 миллиона рублей, а модель "Москвич-3е" можно приобрести за 3,558 миллиона рублей.

"Москвич" планирует начать производство электромобиля на собственной платформе

"Москвич" планирует начать производство электромобиля на собственной платформе

Напомним, в мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возрождении предприятия по производству "Москвичей". В конце декабря прошлого года новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич-3е" поступили в розничную продажу. Планируется запуск производства ещё двух моделей авто — SUV и седан.

Татьяна Миссуми
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