Стоимость автомобилей "Москвич" выросла на 1%

Стоимость всех моделей автомобиля "Москвич" увеличилась на 1%, однако это ниже аналогичных показателей по рынку в целом. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе завода.

"На фоне общего подорожания на автомобильном рынке нам удалось сохранить рост цен на уровне одного процента. Это ниже, чем в среднем по рынку", — говорится в заявлении.