Автомобилисты назвали главные критерии при выборе машины с пробегом
Опрос: История машины больше всего волнует россиян при выборе авто с пробегом
Большая часть автолюбителей обращают внимание на историю машины при выборе авто с пробегом в 2023 году. Такие результаты показал опрос "Автотеки" совместно с международной исследовательской компанией Ipsos, пишет RT.
Оказалось, что на этот аспект в первую очередь обращают внимание 76% респондентов. Наибольшее значение ему придают те, у кого уже был опыт покупки машины с пробегом (82%). Молодых мужчин в возрасте от 20 до 29 лет этот вопрос заботит меньше всего, а вот людей от 40 лет волнует, не находится ли автомобиль в розыске (70 против 56%) или в залоге (74 против 48%) и не попадал ли он в ДТП (78 против 55%).
Респонденты определили пять главных критериев при выборе таких автомобилей: отсутствие серьёзных ДТП и ремонтов (45%), стоимость авто (42%), пробег (37%), состояние кузова (36%), надёжность (33%) и сумма расходов на его содержание (27%).
Отсутствуют ли штрафы, чаще всего интересует женщин от 20 до 29 лет (84%), а находится ли машина в розыске — женщин в возрасте 30–39 лет (81%). В целом вопросами ограничений на автомобиль и штрафами больше других интересуются покупатели авто за 300–700 тыс. рублей.
Ранее Лайф сообщал, что продажи легковых автомобилей в России за год увеличились в 2,6 раза. Самой востребованной моделью на российском рынке остаётся отечественная LADA: всего за последний месяц россияне купили 22 029 штук.
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