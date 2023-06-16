Автомобилисты назвали главные критерии при выборе машины с пробегом

Большая часть автолюбителей обращают внимание на историю машины при выборе авто с пробегом в 2023 году. Такие результаты показал опрос "Автотеки" совместно с международной исследовательской компанией Ipsos, пишет RT.

Оказалось, что на этот аспект в первую очередь обращают внимание 76% респондентов. Наибольшее значение ему придают те, у кого уже был опыт покупки машины с пробегом (82%). Молодых мужчин в возрасте от 20 до 29 лет этот вопрос заботит меньше всего, а вот людей от 40 лет волнует, не находится ли автомобиль в розыске (70 против 56%) или в залоге (74 против 48%) и не попадал ли он в ДТП (78 против 55%).

Респонденты определили пять главных критериев при выборе таких автомобилей: отсутствие серьёзных ДТП и ремонтов (45%), стоимость авто (42%), пробег (37%), состояние кузова (36%), надёжность (33%) и сумма расходов на его содержание (27%).

Отсутствуют ли штрафы, чаще всего интересует женщин от 20 до 29 лет (84%), а находится ли машина в розыске — женщин в возрасте 30–39 лет (81%). В целом вопросами ограничений на автомобиль и штрафами больше других интересуются покупатели авто за 300–700 тыс. рублей.