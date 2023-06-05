Продажи легковых автомобилей в России за год выросли в 2,6 раза

В России за последний год в 2,6 раза увеличились продажи легковых автомобилей и достигли показателя 72 171. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг", чья статистика включает данные о продаже всех представленных на рынке брендах и учитывает объёмы параллельного импорта.

Так, самой популярной моделью на нашем рынке остаётся отечественная LADA. Доля её продаж в мае 2023 года превысила 30%, хотя в 2022-м показатель был в районе четверти. Всего за последний месяц россияне купили 22 029 "Лад". Второе место удерживает китайская марка Chery, реализовано было 7444 машины. Третья и четвёртая позиции достались Haval (свыше 7,4 тысячи авто) и Geely (6,69 тысячи) соответственно, а пятое занял корейский Kia (3090).

При этом продажи машин Kia упали на 13,6%, чего не скажешь о "Ладе" и китайских брендах, реализация которых увеличилась от 3,3 до 7,4 раза соответственно. В модельном рейтинге первое место удерживает LADA Granta (около 15,8 тысячи машин продано за месяц), второе — Haval Jolion (почти 3,9 тысячи), третье — Geely Coolray (3,5 тысячи), далее следуют LADA Niva Travel и Chery Tiggo 7 PRO Max — их реализация составила 3,2 тысячи и 3,1 тысячи авто соответственно.