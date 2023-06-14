Назвали самые популярные автомобили у россиян в 2023 году

В первом полугодии этого года самыми популярными среди россиян стали автомобили Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Речь идёт о категории машин вторичного рынка возрастом от трёх до пяти лет. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на исследование "Авито.Авто".

"В первые пять месяцев 2023 года на автомобили с пробегом в возрасте от трёх до пяти лет пришлось 15% от общего предложения авто с пробегом. Средняя цена в январе – мае 2023 года составила 1,9 млн рублей", — сказано в исследовании.

Чаще остальных моделей россияне выбирали Lada Granta, средняя цена которой 635 тыс. рублей. На втором месте — Toyota Camry (2,5 млн рублей), а на третьем — Lada Vesta (921 тыс. рублей). В десятке самых популярных также оказались Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Creta, Lada Largus и Hyundai Santa Fe.