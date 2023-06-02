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2 июня, 18:25
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В России поменялись условия, при которых запрещено пользоваться автомобилем

ТАСС: Правительством РФ изменён перечень неисправностей для эксплуатации ТС

Правительством РФ утверждены изменения в перечне условий и неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать транспортные средства (ТС). В списке появились дополнительные требования к автобусам и были уточнены способы определения неисправностей автотранспорта. Об этом в пятницу рассказал пресс-центр МВД России специально для ТАСС.

"Правительством Российской Федерации принято постановление, вносящее изменения в "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №  1090 "О Правилах дорожного движения", сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в МВД подчеркнули, что цель принятого постановления — актуализация и гармонизация списка неисправностей и условий, при которых эксплуатация ТС будет запрещена, с нормами технического регламента Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств", принятого согласно решению Комиссии Таможенного союза.

В Шебекинском округе из-за обстрелов запретят движение транспорта на нескольких участках

В Шебекинском округе из-за обстрелов запретят движение транспорта на нескольких участках

Это не единственное свежее изменение, касающееся ТС. 1 июня правительство вернуло в список обязательных требований по выпуску автомобилей антиблокировочную систему тормозов (ABS).

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Юрий Лысенко
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