В России поменялись условия, при которых запрещено пользоваться автомобилем

Правительством РФ утверждены изменения в перечне условий и неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать транспортные средства (ТС). В списке появились дополнительные требования к автобусам и были уточнены способы определения неисправностей автотранспорта. Об этом в пятницу рассказал пресс-центр МВД России специально для ТАСС.

"Правительством Российской Федерации принято постановление, вносящее изменения в "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О Правилах дорожного движения", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в МВД подчеркнули, что цель принятого постановления — актуализация и гармонизация списка неисправностей и условий, при которых эксплуатация ТС будет запрещена, с нормами технического регламента Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств", принятого согласно решению Комиссии Таможенного союза.