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28 июля, 04:20
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Япония с 9 августа запрещает ввоз в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 л

Токио с 9 августа вводит запрет на экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

Под ограничение подпадут также автомобили с гибридным двигателем и покрышки для крупногабаритного транспорта. Это делается в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, принятого в июне. По словам министра, страна будет строго соблюдать все меры, введённые в отношении России.

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А ранее Лайф писал, что Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз. По данным отчёта, только в июне ввоз увеличился на 445,2%.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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