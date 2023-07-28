Япония с 9 августа запрещает ввоз в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 л

Токио с 9 августа вводит запрет на экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

Под ограничение подпадут также автомобили с гибридным двигателем и покрышки для крупногабаритного транспорта. Это делается в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, принятого в июне. По словам министра, страна будет строго соблюдать все меры, введённые в отношении России.