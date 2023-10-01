Байден согласился предотвратить шатдаун, но не отказался от поддержки Украины

Президент США Джозеф Байден положительно высказался о проекте временного бюджета, который несколькими часами ранее одобрили обе палаты Конгресса. Комментарий главы государства опубликовал Белый дом.

Американский лидер подчеркнул, что приостановка деятельности федправительства принесла бы с собой "ненужный кризис". Отрицательный эффект шатдауна могли ощутить "миллионы трудолюбивых" граждан США, добавил Байден.

"Эта законодательная инициатива гарантирует, что военнослужащие продолжат получать оклады, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут иметь доступ к жизненно важной помощи в виде продуктов питания. Это хорошая новость для американского народа", — заявил президент.

При этом в опубликованном сообщении Байден не уточнил, подписал ли он проект бюджета. Вместо этого глава Белого дома выразил сожаление из-за отсутствия в документе упоминаний о финансировании Украины. Он призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти решить этот вопрос.

"Я твёрдо уверен, что спикер выполнит своё обязательство перед народом Украины и добьётся принятия инициативы, необходимой для оказания помощи Украине в этот решающий момент", — добавил политик.