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1 октября, 02:21

Байден согласился предотвратить шатдаун, но не отказался от поддержки Украины

Байден поддержал принятый Конгрессом проект бюджета без финансирования Украины

Президент США Джозеф Байден положительно высказался о проекте временного бюджета, который несколькими часами ранее одобрили обе палаты Конгресса. Комментарий главы государства опубликовал Белый дом.

Американский лидер подчеркнул, что приостановка деятельности федправительства принесла бы с собой "ненужный кризис". Отрицательный эффект шатдауна могли ощутить "миллионы трудолюбивых" граждан США, добавил Байден.

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"Эта законодательная инициатива гарантирует, что военнослужащие продолжат получать оклады, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут иметь доступ к жизненно важной помощи в виде продуктов питания. Это хорошая новость для американского народа", — заявил президент.

При этом в опубликованном сообщении Байден не уточнил, подписал ли он проект бюджета. Вместо этого глава Белого дома выразил сожаление из-за отсутствия в документе упоминаний о финансировании Украины. Он призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти решить этот вопрос.

"Я твёрдо уверен, что спикер выполнит своё обязательство перед народом Украины и добьётся принятия инициативы, необходимой для оказания помощи Украине в этот решающий момент", — добавил политик.

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Между тем уровень одобрения деятельности Байдена в американском обществе продолжает ставить антирекорды. По последним данным, работа президента не устраивает 56% граждан США.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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