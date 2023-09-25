Рейтинг Байдена упал рекордно низко

Деятельность американского лидера Джо Байдена не одобряют 56% граждан США. Этот показатель является рекордным с момента прихода политика к власти, сообщает NBC News со ссылкой на результаты собственного опроса.

По данным издания, обратного мнения придерживается лишь 41% участников исследования. Столько же человек положительно отозвались о проводимой Байденом внешней политике. Опрос показал, что сильнее всего поддержка главы Белого дома падает среди молодых американцев в возрасте до 34 лет.