Рейтинг Байдена упал рекордно низко
NBC News: Деятельность Байдена не одобряют рекордные 56% американцев
Деятельность американского лидера Джо Байдена не одобряют 56% граждан США. Этот показатель является рекордным с момента прихода политика к власти, сообщает NBC News со ссылкой на результаты собственного опроса.
По данным издания, обратного мнения придерживается лишь 41% участников исследования. Столько же человек положительно отозвались о проводимой Байденом внешней политике. Опрос показал, что сильнее всего поддержка главы Белого дома падает среди молодых американцев в возрасте до 34 лет.
"Только 28% всех избирателей говорят, что они удовлетворены состоянием экономики, хотя 55% говорят, что они удовлетворены своим собственным финансовым положением. Тем не менее показатель 55% является рекордно низким по этому вопросу начиная с 1994 года", — сказано в отчёте.
А на прошлой неделе Байден провёл встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Пресс-конференция по итогу переговоров политиков завершилась скандалом, рассказывал Лайф ранее.
Flickr / The White House