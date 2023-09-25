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25 сентября, 02:27

Рейтинг Байдена упал рекордно низко

NBC News: Деятельность Байдена не одобряют рекордные 56% американцев

Деятельность американского лидера Джо Байдена не одобряют 56% граждан США. Этот показатель является рекордным с момента прихода политика к власти, сообщает NBC News со ссылкой на результаты собственного опроса.

По данным издания, обратного мнения придерживается лишь 41% участников исследования. Столько же человек положительно отозвались о проводимой Байденом внешней политике. Опрос показал, что сильнее всего поддержка главы Белого дома падает среди молодых американцев в возрасте до 34 лет.

"Только 28% всех избирателей говорят, что они удовлетворены состоянием экономики, хотя 55% говорят, что они удовлетворены своим собственным финансовым положением. Тем не менее показатель 55% является рекордно низким по этому вопросу начиная с 1994 года", — сказано в отчёте.

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А на прошлой неделе Байден провёл встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Пресс-конференция по итогу переговоров политиков завершилась скандалом, рассказывал Лайф ранее.

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Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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