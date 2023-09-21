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20 сентября, 22:05

Байден вызвал Зеленского на ковёр и ждёт объяснений о провальном контрнаступе

Белый дом: Байден ждёт от Зеленского отчёта о ситуации на поле боя

Американский лидер Джозеф Байден рассчитывает услышать от Владимира Зеленского данные о ситуации, которая сложилась на поле боя в рамках украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Отставной контр-адмирал напомнил, что встреча политиков состоится 21 сентября в Овальном кабинете. После переговоров иностранный гость направится в Пентагон, где обсудит ход боевых действий с военным руководством США.

"Президент ждёт встречи, чтобы получить видение ситуации, а также ясно дать понять Зеленскому, что мы будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется", — подчеркнул Кирби на брифинге.

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Зеленский прибыл в Соединённые Штаты 19 сентября. В рамках визита он посетил госпиталь с военнослужащими ВСУ и выступил на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Впрочем, американские конгрессмены не обрадовались политику, напомнив ему об ограниченности бюджета США.

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Илья Пушкарев
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