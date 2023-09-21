Байден вызвал Зеленского на ковёр и ждёт объяснений о провальном контрнаступе

Американский лидер Джозеф Байден рассчитывает услышать от Владимира Зеленского данные о ситуации, которая сложилась на поле боя в рамках украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Отставной контр-адмирал напомнил, что встреча политиков состоится 21 сентября в Овальном кабинете. После переговоров иностранный гость направится в Пентагон, где обсудит ход боевых действий с военным руководством США.