Байден вызвал Зеленского на ковёр и ждёт объяснений о провальном контрнаступе
Белый дом: Байден ждёт от Зеленского отчёта о ситуации на поле боя
Американский лидер Джозеф Байден рассчитывает услышать от Владимира Зеленского данные о ситуации, которая сложилась на поле боя в рамках украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Отставной контр-адмирал напомнил, что встреча политиков состоится 21 сентября в Овальном кабинете. После переговоров иностранный гость направится в Пентагон, где обсудит ход боевых действий с военным руководством США.
"Президент ждёт встречи, чтобы получить видение ситуации, а также ясно дать понять Зеленскому, что мы будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется", — подчеркнул Кирби на брифинге.
Зеленский прибыл в Соединённые Штаты 19 сентября. В рамках визита он посетил госпиталь с военнослужащими ВСУ и выступил на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Впрочем, американские конгрессмены не обрадовались политику, напомнив ему об ограниченности бюджета США.
ТАСС / AP / Susan Walsh