Визит Владимира Зеленского в США несвоевременен, у Конгресса нет на него денег. Об этом в интервью Recount заявил член Палаты представителей республиканец Байрон Дональдс.

Конгрессмен считает, что деньги, направляемые администрацией Байдена Киеву, берутся в долг у будущих поколений. Меж тем дефицит американского бюджета, по его словам, составляет два триллиона долларов.

А ранее журналист Питер Хитченс заявил, что вооружённый конфликт на Украине давно можно было бы разрешить, если бы на Западе не преподносили его как борьбу добра со злом. По его мнению, для мирного разрешения ситуации необходимо перестать снабжать деньгами киевский режим.