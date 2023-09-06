Конгрессвумен Грин допустила, что США введут войска на Украину

Администрация президента США Джо Байдена "достаточно безумна", чтобы ввести американские войска на территорию Украины и развязать полномасштабную войну против России. Такое мнение на странице в социальной сети Х (ранее Twitter) выразила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

"Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией", — написала она.

Грин считает, что пришло время для мирного решения конфликта на Украине. Поэтому, по её словам, она не проголосует за расходование даже единого цента для Киева.