"Расходный материал": США оставят Польшу в одиночестве при вводе её войск на Украину, считают в Штатах
Радиоведущий Никсон: США не помогут Польше в случае ввода её войск на Украину
Власти Соединённых Штатов могут разрешить Польше ввести свои войска на территорию Украины, поскольку Вашингтону абсолютно всё равно на Варшаву. Так считает американский радиоведущий Гарланд Никсон.
На своём ютуб-канале он пояснил, что Польша для США — это расходный материал. Кроме того, поляки слишком консервативны как для Америки, так и для Евросоюза. По словам Никсона, ввод польских войск на Украину выгоден Вашингтону, так как военные из этой республики будут разгромлены, что приведёт к недовольству граждан и требованию к правительству уйти в отставку. Затем руководство США сможет привести к власти в Польше своих кандидатов. Как указал радиоведущий, несмотря на то что Варшава является членом НАТО, альянс не будет задействовать пятую статью ради неё в случае необходимости.
"Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков? Да и вообще это может привести к ядерному конфликту. Ради кого? Ради какой-то Польши?" — подчеркнул Никсон.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что если Вашингтон допустит, что Варшава захватит Западную Украину, то Львов будет уничтожен. Также, по его словам, если у ВСУ не появятся мощные средства ПВО и противоракетной обороны, то эти территории страны просто "разнесут в пух и прах".
ТАСС / EPA