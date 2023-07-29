На своём ютуб-канале он пояснил, что Польша для США — это расходный материал. Кроме того, поляки слишком консервативны как для Америки, так и для Евросоюза. По словам Никсона, ввод польских войск на Украину выгоден Вашингтону, так как военные из этой республики будут разгромлены, что приведёт к недовольству граждан и требованию к правительству уйти в отставку. Затем руководство США сможет привести к власти в Польше своих кандидатов. Как указал радиоведущий, несмотря на то что Варшава является членом НАТО, альянс не будет задействовать пятую статью ради неё в случае необходимости.