На протяжении многих веков Польша наступала на одни и те же грабли, её попытки противостоять России всегда заканчивались разгромом и разделом польских территорий. Об этом напомнил учредитель "Царьграда" Константин Малофеев, комментируя ситуацию на Украине.

Он отметил, что Запад, понимая, что поражение Незалежной неизбежно, решил установить контроль над государством с помощью литовско-польско-украинской бригады, то есть "Люблинского треугольника". Такой корпус готовили с 2014 года, чтобы под видом миротворцев занять восточные территории.

"Взять реванш за потерю этих земель в 1939 году — давняя мечта Польши. И [президент Украины Владимир] Зеленский уступит эти области, как когда-то [националист Симон] Петлюра, обещавший полякам Галицию и Западную Волынь в обмен на помощь. Предательство, видимо, передаётся там от поколения к поколению", — отметил Малофеев.

Он уверен, что жители Западной Украины не будут рады вторжению поляков.

"А тогда давайте обнулим последствия 1939 года. Ведь это Сталин отдал Польше этнически русские земли Подляшья, Холмской Руси. Мы можем потребовать у Польши и Сувалкский коридор, по которому рукой подать до Калининграда", — считает Малофеев.

Он убеждён, что текущая ситуация создана не ради исторической справедливости. Вспоминая слова президента РФ Владимира Путина, Малофеев отметил: правда заключается в том, что украинского пушечного мяса западным странам уже мало, нужен новый расходный материал, которым и станут поляки и литовцы.