В США раскрыли план операции Польши на Украине
Полковник Макгрегор: Армия Польши уничтожит Львов при захвате Западной Украины
Если Вашингтон допустит, что Варшава захватит Западную Украину, то Львов будет уничтожен. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Если мы [США] решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдёт? Я думаю, что Львов легко сравняют с землёй", — пояснил Макгрегор в эфире ютуб-канала Redacted.
Макгрегор добавил, что если у украинских военных не появятся мощные средства ПВО и противоракетной обороны, то эти территории страны просто "разнесут в пух и прах".
Ранее офицер французской армии Доминик Делаварде заявил, что единственный возможный итог украинского конфликта — победа России. Украина же перестанет существовать в нынешних границах.