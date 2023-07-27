В США раскрыли план операции Польши на Украине

Если Вашингтон допустит, что Варшава захватит Западную Украину, то Львов будет уничтожен. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Если мы [США] решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдёт? Я думаю, что Львов легко сравняют с землёй", — пояснил Макгрегор в эфире ютуб-канала Redacted.

Макгрегор добавил, что если у украинских военных не появятся мощные средства ПВО и противоракетной обороны, то эти территории страны просто "разнесут в пух и прах".