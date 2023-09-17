Вооружённый конфликт на Украине давно можно было бы разрешить, если бы на Западе не преподносили его как борьбу добра со злом. Об этом пишет журналист британской газеты Daily Mail Питер Хитченс. По его мнению, чтобы остановить конфликт, необходимо перестать снабжать деньгами киевский режим.

"Если бы эта война не изображалась так широко в грубо примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше. Но лучше поздно, чем никогда", — говорится в материале.

Хитченс также добавил, что если Запад действительно бы заботился об Украине, то США и страны Европы, наоборот, прилагали бы усилия для установления мира, а не разжигали бы конфликт, из-за которого страдает население Незалежной.