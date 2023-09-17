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Регион
Опубликовано 17 сентября 2023, 12:55
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Украинские военные пожаловались на "три месяца ада" на фронте

Spiegel: ВСУ не в состоянии противостоять российским минам

Украинские военные пожаловались на то, что не могут справиться с российскими минными полями. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

"Они (западные инструкторы. — Прим. Лайфа) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь всё заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. <…> Как тут объедешь?" — приводит издание слова одного из солдат.

По словам украинских военных, из-за российских мин контрнаступление превратилось в "три месяца ада". Многие из них признались, что неверно оценили расстановку сил. Как отметил один из солдат, россияне просто "виртуозно выкладывают мины" и недооценивать это нельзя.

В Германии предрекли скорый конец украинскому контрнаступу и назвали причину
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Напомним, украинские войска 4 июня начали контрнаступление, которое широко анонсировалось несколько месяцев. Но для ВСУ этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по словам президента России Владимира Путина, противник с начала контрнаступления потерял 71,5 тысячи человек. Впрочем, в самом Киеве уже понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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