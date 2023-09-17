Украинские военные пожаловались на "три месяца ада" на фронте

Украинские военные пожаловались на то, что не могут справиться с российскими минными полями. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

"Они (западные инструкторы. — Прим. Лайфа) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь всё заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. <…> Как тут объедешь?" — приводит издание слова одного из солдат.