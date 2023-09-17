Украинские военные пожаловались на "три месяца ада" на фронте
Spiegel: ВСУ не в состоянии противостоять российским минам
Украинские военные пожаловались на то, что не могут справиться с российскими минными полями. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.
"Они (западные инструкторы. — Прим. Лайфа) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь всё заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. <…> Как тут объедешь?" — приводит издание слова одного из солдат.
По словам украинских военных, из-за российских мин контрнаступление превратилось в "три месяца ада". Многие из них признались, что неверно оценили расстановку сил. Как отметил один из солдат, россияне просто "виртуозно выкладывают мины" и недооценивать это нельзя.
Напомним, украинские войска 4 июня начали контрнаступление, которое широко анонсировалось несколько месяцев. Но для ВСУ этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по словам президента России Владимира Путина, противник с начала контрнаступления потерял 71,5 тысячи человек. Впрочем, в самом Киеве уже понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.
Telegram / V_Zelenskiy_official