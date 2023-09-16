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Опубликовано 16 сентября 2023, 16:16
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В Германии предрекли скорый конец украинскому контрнаступу и назвали причину

Эксперт Гади: ВСУ из-за истощения резервов скоро свернут контрнаступление

В ближайшие недели украинская армия будет вынуждена свернуть контрнаступление из-за истощения резервов. Таким прогнозом поделился немецкий военный эксперт Франц Стефан Гади.

"Мы увидим кульминацию наступления в конце этого месяца или в середине следующего. Решающим фактором будет не погода, как считают многие эксперты, а истощение кадровых и оружейных резервов ВСУ", — сказал аналитик в эфире телеканала ZDF.

Вместе с тем Гади отметил, что ВСУ помимо огромных потерь крайне сложно куда-то наступать ещё и из-за превосходства российских войск в воздухе.

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Напомним, украинская армия 4 июня начала контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировалось. Но для ВСУ этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по словам президента России Владимира Путина, противник с начала контрнаступления потерял 71,5 тысячи человек. Впрочем, в самом Киеве уже понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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