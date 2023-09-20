Залужному с подачи Вашингтона вовсю прочат кресло президента Украины

Западные кураторы, похоже, уже инициировали процесс замены Владимира Зеленского на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает EADaily, ознакомившись со свежим интервью Ярослава Грицака — одного из самых влиятельных современных украинских историков. Он отозвался о военачальнике как о тонко чувствующем интеллигенте, который обладает чувством юмора, а также поделился деталями личной беседы с Залужным. И его точка зрения, видимо, совпадает с точкой зрения Вашингтона — не зря хвалебные оды Залужному начали звучать практически повсеместно, причём акцент делается не на его военных талантах (что объяснимо), а на человеческих качествах.