Залужному с подачи Вашингтона вовсю прочат кресло президента Украины
Украинский историк Грицак намекнул, что Зеленского обязан сменить Залужный
Западные кураторы, похоже, уже инициировали процесс замены Владимира Зеленского на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает EADaily, ознакомившись со свежим интервью Ярослава Грицака — одного из самых влиятельных современных украинских историков. Он отозвался о военачальнике как о тонко чувствующем интеллигенте, который обладает чувством юмора, а также поделился деталями личной беседы с Залужным. И его точка зрения, видимо, совпадает с точкой зрения Вашингтона — не зря хвалебные оды Залужному начали звучать практически повсеместно, причём акцент делается не на его военных талантах (что объяснимо), а на человеческих качествах.
Так, Грицак восхитился фразой, которую услышал от главкома ВСУ, мол, в истории "не было такой фигуры, которая бы сейчас могла соответствовать сложности стоящих перед Украиной задач".
"Я пошутил, что на самом деле этой фигурой в будущем будет сам Залужный", — отметил украинский историк.
О том, что главком Залужный может стать кандидатом в президенты Украины, многие аналитики говорили и ранее. Между тем неудачи на поле боя и тотальная "могилизация" привели к резкому росту антирейтинга Зеленского — показатель достиг 30% и продолжает расти. Дела настолько плохи, что в США вновь заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа.
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