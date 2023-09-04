Лидер Украины Владимир Зеленский говорит о невозможности проведения выборов в стране по причине падения рейтинга, а также для удержания собственной власти. К такому выводу пришла иранская газета Hamshahri.

В материале напомнили о том, что Зеленский регулярно сообщает о невозможности проведения президентских выборов в стране из-за действующего военного положения и боевых действий. Однако истинная причина кроется в намерении украинского президента удержаться у власти.

"Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привёл страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему, должен был бы уйти в отставку", — сказано в материале.