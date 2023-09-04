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4 сентября, 02:15

Раскрыта причина, по которой Зеленский избегает выборов на Украине

Hamshahri: Зеленский избегает выборов на Украине, чтобы не потерять власть

Лидер Украины Владимир Зеленский говорит о невозможности проведения выборов в стране по причине падения рейтинга, а также для удержания собственной власти. К такому выводу пришла иранская газета Hamshahri.

В материале напомнили о том, что Зеленский регулярно сообщает о невозможности проведения президентских выборов в стране из-за действующего военного положения и боевых действий. Однако истинная причина кроется в намерении украинского президента удержаться у власти.

"Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привёл страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему, должен был бы уйти в отставку", — сказано в материале.

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Более того, Зеленский даже выдвинул Западу требование: мол, выборы он проведёт, но только при ряде условий. Одно из них — Запад должен всё оплатить. Отреагировали на слова Зеленского в Конгрессе США, поставив его на место.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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