"Байден делает то, что ему говорят": В США рассказали о "сером кардинале" в Белом доме
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байден действует по указке "серого кардинала"
Нынешний президент США Джо Байден не принимает самостоятельных решений, очевидно, что он действует по указке других лиц. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный. Мне кажется, он делает то, что ему говорят", — сказал он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
В связи с этим Макгрегор призвал тех, кто даёт Байдену указания, не затягивать конфликт на Украине, так как он с каждым днём становится опаснее.
Между тем преклонный возраст всё сильнее мешает Байдену исполнять обязанности. Так, недавно политик не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии, а во время встречи с президентом Коста-Рики ему понадобилась помощь шпаргалок.
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