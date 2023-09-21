"Байден делает то, что ему говорят": В США рассказали о "сером кардинале" в Белом доме

Нынешний президент США Джо Байден не принимает самостоятельных решений, очевидно, что он действует по указке других лиц. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный. Мне кажется, он делает то, что ему говорят", — сказал он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

В связи с этим Макгрегор призвал тех, кто даёт Байдену указания, не затягивать конфликт на Украине, так как он с каждым днём становится опаснее.