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14 сентября, 02:48

"Время пришло": Сенат США начал подталкивать 80-летнего Байдена к уходу на пенсию

Fox News: Сенатор Ромни призвал Байдена снять свою кандидатуру с выборов

Американский сенатор Митт Ромни заявил, что Соединёнными Штатами должны править "лидеры нового поколения", а не 80-летний президент Джо Байден или его 77-летний предшественник в лице Дональда Трампа. Эти политики попросту не способны противостоять вызовам, с которыми сталкивается Вашингтон, приводит слова республиканца телеканал Fox News.

Комментируя намерения действующего главы Белого дома принять участие в предстоящих выборах, Ромни припомнил Байдену его старое заявление. Незадолго до прихода к власти политик обещал, что станет лишь "переходной фигурой" для следующего поколения.

"Что ж, время для перехода", — намекнул сенатор, призвав Байдена и Трампа "отойти в сторону".

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Между тем преклонный возраст всё сильнее мешает Байдену исполнять обязанности. Так, недавно политик не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии, а во время встречи с президентом Коста-Рики ему понадобилась помощь шпаргалок.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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