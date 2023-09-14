"Время пришло": Сенат США начал подталкивать 80-летнего Байдена к уходу на пенсию

Американский сенатор Митт Ромни заявил, что Соединёнными Штатами должны править "лидеры нового поколения", а не 80-летний президент Джо Байден или его 77-летний предшественник в лице Дональда Трампа. Эти политики попросту не способны противостоять вызовам, с которыми сталкивается Вашингтон, приводит слова республиканца телеканал Fox News.

Комментируя намерения действующего главы Белого дома принять участие в предстоящих выборах, Ромни припомнил Байдену его старое заявление. Незадолго до прихода к власти политик обещал, что станет лишь "переходной фигурой" для следующего поколения.

"Что ж, время для перехода", — намекнул сенатор, призвав Байдена и Трампа "отойти в сторону".