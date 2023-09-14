Байден раскрыл тайный замысел республиканцев, готовящих ему импичмент

Американский лидер Джо Байден уверен, что запускаемая против него процедура импичмента со стороны республиканцев нужна, чтобы остановить работу правительства.

"Они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят остановить работу правительства", — сказал Байден на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию.

При этом он заметил, что не "зацикливается" на расследовании, а встаёт ежедневно с мыслями о работе, которую нужно делать.