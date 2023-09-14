Байден раскрыл тайный замысел республиканцев, готовящих ему импичмент
Байден считает, что республиканцы хотят импичмента для остановки правительства
Американский лидер Джо Байден уверен, что запускаемая против него процедура импичмента со стороны республиканцев нужна, чтобы остановить работу правительства.
"Они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят остановить работу правительства", — сказал Байден на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию.
При этом он заметил, что не "зацикливается" на расследовании, а встаёт ежедневно с мыслями о работе, которую нужно делать.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Это даст профильным комитетам полномочия для сбора всей полноты информации о семье президента, такой как выписки с банковских счетов. В Белом доме же считают решение республиканцев начать расследование в рамках импичмента американского президента экстремизмом.
Flickr / The White House