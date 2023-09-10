Конфуз Байдена на G20 заставил понервничать наследного принца Саудовской Аравии

Американский президент Джо Байден во время саммита G20 в Нью-Дели не сумел правильно проговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Попытка не увенчалась успехом и во второй раз и не осталась незамеченной.

Американский президент Джо Байден во время саммита G20 в Нью-Дели не сумел правильно проговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Видео © X / Awake News SA

"Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама", — пробормотал Байден.

Американский лидер тут же попытался исправить ошибку и заново произнести имя принца, но и во второй раз потерпел фиаско: он сказал "Мухаммед Салам" и сделал ударение на первом слоге.

Судя по выражению лица наследного принца, он был явно недоволен такой позорной оговоркой. На кадрах видно, как Аль Сауд исподлобья смотрит на Байдена, после чего берёт стакан воды и отпивает из него. Взгляд у принца был явно озадаченный.