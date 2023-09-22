Пресс-конференция Зеленского и Байдена в Вашингтоне закончилась скандалом

На кадрах видно, что в какой-то момент Зеленский отложил листочки с заявлением для пресс-конференции под гул представителей СМИ, а затем молча сидел с тревожным взглядом, изредка посматривая на улыбающегося Байдена. Тот тоже не проронил ни слова. Представители СМИ при этом кричали всё громче в попытке получить ответы на свои вопросы, но Зеленский и Байден молчали в ожидании, когда прессу выведут из комнаты.