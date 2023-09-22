Пресс-конференция Зеленского и Байдена в Вашингтоне закончилась скандалом
Пресс-конференция по итогам переговоров Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне закончилась скандалом. Видео распространилось в Сети.
Пресс-конференция Зеленского и Байдена в Белом доме. Видео © X (Twitter) / JessVal28838980
На кадрах видно, что в какой-то момент Зеленский отложил листочки с заявлением для пресс-конференции под гул представителей СМИ, а затем молча сидел с тревожным взглядом, изредка посматривая на улыбающегося Байдена. Тот тоже не проронил ни слова. Представители СМИ при этом кричали всё громче в попытке получить ответы на свои вопросы, но Зеленский и Байден молчали в ожидании, когда прессу выведут из комнаты.
Напомним, Владимир Зеленский на днях прилетел в США, где выступил на Генассамблее всемирной организации. На заседании Совбеза ООН он назвал два условия для прекращения конфликта на Украине. Ранее Лайф писал, что Зеленский специально давил на эмоции во время выступления на Генассамблее ООН. По словам экс-агента MI6 Крука, подобное поведение показывает, что политик находится в глубоком отчаянии. Зеленский также посетил здание Капитолия в Вашингтоне. Вместе с тем сообщалось, что Зеленский и новый министр обороны Украины Рустем Умеров побывали в Пентагоне. Сегодня стало известно о его визите в Канаду.
X (Twitter) / JessVal28838980