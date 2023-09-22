Зеленский заявил, что Украина будет производить оружие совместно с США
Зеленский рассказал о создании с США совместной оборонной системы
Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с США о создании совместной оборонной экосистемы и производстве необходимого оружия. Об этом он сказал в своём видеообращении. По его словам, в рамках этой системы появятся новые рабочие места и промышленная база.
"Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни", — отметил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США и выступил на Генассамблее ООН, где назвал два условия для прекращения конфликта на Украине. Он также посетил здание Капитолия в Вашингтоне. Также сообщалось, что Зеленский и новый министр обороны Украины Рустем Умеров побывали в Пентагоне.
t.me / V_Zelenskiy_official