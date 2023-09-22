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22 сентября, 06:21

Зеленский заявил, что Украина будет производить оружие совместно с США

Зеленский рассказал о создании с США совместной оборонной системы

Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с США о создании совместной оборонной экосистемы и производстве необходимого оружия. Об этом он сказал в своём видеообращении. По его словам, в рамках этой системы появятся новые рабочие места и промышленная база.

"Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни", — отметил Зеленский.

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Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США и выступил на Генассамблее ООН, где назвал два условия для прекращения конфликта на Украине. Он также посетил здание Капитолия в Вашингтоне. Также сообщалось, что Зеленский и новый министр обороны Украины Рустем Умеров побывали в Пентагоне.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Илья Суриков
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