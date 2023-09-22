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22 сентября, 02:03

Будто отравился: В США увидели равнодушие Зеленского к речи Байдена на ГА ООН

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский без интереса слушал выступление Байдена

<p>Владимир Зеленский слушает выступление американского лидера Джо Байдена на Генассамблее ООН. Обложка © Getty Images / Adam Gray </p>

Владимир Зеленский слушает выступление американского лидера Джо Байдена на Генассамблее ООН. Обложка © Getty Images / Adam Gray

Владимир Зеленский слушал выступление президента Соединённых Штатов Джо Байдена на Генассамблее в Нью-Йорке с таким лицом, будто его мучило пищевое отравление. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик американских Вооружённых сил Тони Шаффер.

Аналитик заметил, что присутствовавшие на выступлении хозяина Белого дома не уделяли речи политика должного внимания. По словам эксперта, некоторые из собравшихся в зале во время мероприятия просто смотрели в телефоны.

"А у Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак. В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно", — заявил Тони Шаффер.

В украинском телеэфире Зеленский слушал сам себя на ГА ООН

В украинском телеэфире Зеленский слушал сам себя на ГА ООН

Ранее Лайф писал, что читатели издания Metrópoles возмутились хамским поведением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, когда тот не стал аплодировать после выступления бразильского президента Лулы да Силвы. Его поступок привёл пользователей в ярость.

Андрей Соловьёв
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