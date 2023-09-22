Будто отравился: В США увидели равнодушие Зеленского к речи Байдена на ГА ООН

Владимир Зеленский слушал выступление президента Соединённых Штатов Джо Байдена на Генассамблее в Нью-Йорке с таким лицом, будто его мучило пищевое отравление. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик американских Вооружённых сил Тони Шаффер.

Аналитик заметил, что присутствовавшие на выступлении хозяина Белого дома не уделяли речи политика должного внимания. По словам эксперта, некоторые из собравшихся в зале во время мероприятия просто смотрели в телефоны.

"А у Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак. В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно", — заявил Тони Шаффер.