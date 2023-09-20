Бразильцы пришли в ярость из-за хамского поступка Зеленского на Генассамблее ООН
Зеленский не стал аплодировать президенту Бразилии на Генассамблее ООН
Читатели издания Metrópoles возмутились хамским поведением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, когда тот не стал аплодировать после выступления бразильского президента Лулы да Силвы. Его поступок привёл пользователей в ярость.
"Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка", — оценил поступок украинского политика один из комментаторов.
Другой подметил, что Зеленскому явно не хватает ума. Как минимум он не может одеться как глава государства, а порой ведёт себя как настоящий комик, которым, к слову, является больше, чем представителем власти.
В ходе сессии Силва подчеркнул, что конфликт на Украине "обнажает коллективную неспособность" стран добиться победы целей и принципов Устава ООН, а также осудил санкции против России.
Кстати, ещё в августе Бразилия обозначила свою позицию по конфликту на Украине. Глава страны Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что власти готовы присоединиться к дипломатическим усилиям по его мирному разрешению, а также отметил, что конфликт на Украине показал ограниченность возможностей Совета Безопасности ООН.
Getty Images / Spencer Platt