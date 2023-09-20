Бразильцы пришли в ярость из-за хамского поступка Зеленского на Генассамблее ООН

Читатели издания Metrópoles возмутились хамским поведением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, когда тот не стал аплодировать после выступления бразильского президента Лулы да Силвы. Его поступок привёл пользователей в ярость.

"Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка", — оценил поступок украинского политика один из комментаторов.

Другой подметил, что Зеленскому явно не хватает ума. Как минимум он не может одеться как глава государства, а порой ведёт себя как настоящий комик, которым, к слову, является больше, чем представителем власти.

В ходе сессии Силва подчеркнул, что конфликт на Украине "обнажает коллективную неспособность" стран добиться победы целей и принципов Устава ООН, а также осудил санкции против России.