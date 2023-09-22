Зеленский прилетел с официальным визитом в Канаду

В Канаду с официальным визитом прилетели Владимир и Елена Зеленские, которые ранее посетили США. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Зеленский с женой прибыл в Канаду, их встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Видео © Telegram / "Политика страны"

В канадском аэропорту гостей встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо. В Оттаве Зеленский выступит перед канадским парламентом, а в Торонто встретится с украинской диаспорой и местным бизнесом.