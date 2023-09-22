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22 сентября, 07:24

Зеленский прилетел с официальным визитом в Канаду

Премьер Канады Трюдо встретил прилетевшего из США Зеленского

В Канаду с официальным визитом прилетели Владимир и Елена Зеленские, которые ранее посетили США. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Зеленский с женой прибыл в Канаду, их встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Видео © Telegram / "Политика страны"

В канадском аэропорту гостей встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо. В Оттаве Зеленский выступит перед канадским парламентом, а в Торонто встретится с украинской диаспорой и местным бизнесом.

Зеленский заявил, что Украина будет производить оружие совместно с США

Зеленский заявил, что Украина будет производить оружие совместно с США

Напомним, Владимир Зеленский на днях прилетел в США, где выступил на Генассамблее ООН. В ходе заседания он назвал два условия для прекращения конфликта на Украине. Зеленский также посетил здание Капитолия в Вашингтоне. Вместе с тем сообщалось, что Зеленский и новый министр обороны Украины Рустем Умеров побывали в Пентагоне.

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Telegram / "Политика страны"

Светлана Оперук
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