Зеленский прилетел с официальным визитом в Канаду
Премьер Канады Трюдо встретил прилетевшего из США Зеленского
В Канаду с официальным визитом прилетели Владимир и Елена Зеленские, которые ранее посетили США. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".
Зеленский с женой прибыл в Канаду, их встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Видео © Telegram / "Политика страны"
В канадском аэропорту гостей встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо. В Оттаве Зеленский выступит перед канадским парламентом, а в Торонто встретится с украинской диаспорой и местным бизнесом.
Напомним, Владимир Зеленский на днях прилетел в США, где выступил на Генассамблее ООН. В ходе заседания он назвал два условия для прекращения конфликта на Украине. Зеленский также посетил здание Капитолия в Вашингтоне. Вместе с тем сообщалось, что Зеленский и новый министр обороны Украины Рустем Умеров побывали в Пентагоне.
Telegram / "Политика страны"