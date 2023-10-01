Конгресс одобрил временный бюджет для спасения США от шатдауна

Сенат Соединённых Штатов принял проект временного бюджета на 45-дневный срок вслед за Палатой представителей. Документ о распределении финансовых средств не включает в себя упоминаний о поддержке Украины.

Одобрение в верхней палате Конгресса США отправляет проект напрямую к президенту страны Джозефу Байдену. У главы Белого дома остаётся менее трёх часов, чтобы утвердить документ и избежать остановки работы федерального правительства — шатдауна.

Принятый законодателями проект без единого упоминания финансовой помощи Киеву был предложен Республиканской партией на фоне отчаянных споров с демократами. "Синие" до последнего настаивали на выделении Украине хотя бы 6 миллиардов долларов из 24, которые выбивал Белый дом. Впрочем, "слоны" добились исключения Незалежной из документа.