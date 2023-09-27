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27 сентября, 00:43

Американские сенаторы хотят неприятно удивить Киев суммой финансирования

Сенат США предложил в четыре раза сократить пакет помощи для Украины

Американские сенаторы предложили одобрить выделение Украине лишь шести миллиардов долларов в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в опубликованном проекте временного бюджета. Ранее Белый дом настаивал на сумме 24 миллиарда.

Документ гласит, что 4,5 миллиарда из общей суммы планируется потратить на снабжение киевского режима оружием. Оставшаяся часть в случае согласования пойдёт по линии Госдепа на экономическую помощь. Временный бюджет рассчитан на срок до 17 ноября и может стать недействительным в том случае, если будет принят полноценный бюджет, решили в верхней палате Конгресса.

Маккарти после встречи с Зеленским отказался гарантировать пакет помощи Киеву на $24 млрд

Маккарти после встречи с Зеленским отказался гарантировать пакет помощи Киеву на $24 млрд

Ранее в Белом доме объяснили, почему администрация президента настаивает на выделении Украине 24 миллиардов. Конфликт на территории страны может затянуться минимум на год, а потому киевский режим нуждается в усиленной поддержке, считают там. Впрочем, американские конгрессмены не собираются поддерживать такую инициативу.

Обложка ©

Flickr / Tim Evanson

Илья Пушкарев
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