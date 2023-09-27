Американские сенаторы хотят неприятно удивить Киев суммой финансирования

Американские сенаторы предложили одобрить выделение Украине лишь шести миллиардов долларов в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в опубликованном проекте временного бюджета. Ранее Белый дом настаивал на сумме 24 миллиарда.

Документ гласит, что 4,5 миллиарда из общей суммы планируется потратить на снабжение киевского режима оружием. Оставшаяся часть в случае согласования пойдёт по линии Госдепа на экономическую помощь. Временный бюджет рассчитан на срок до 17 ноября и может стать недействительным в том случае, если будет принят полноценный бюджет, решили в верхней палате Конгресса.