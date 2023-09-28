Байден признал, что не сможет предотвратить шатдаун правительства

Американский лидер Джо Байден не имеет представления, каким образом можно предотвратить приостановку работы Правительства США — так называемый шатдаун, который может случиться 1 октября. Об этом Байден заявил на встрече с Советом по науке и технологиям в Сан-Франциско.

"Если бы я знал это, я бы уже это сделал", — сообщил Байден, отвечая на вопрос о том, что можно сделать, чтобы не допустить шатдауна.

Он также опроверг тезис о неизбежности шатдауна, пояснив, что в политике едва ли существует что-либо неизбежное.