Байден признал, что не сможет предотвратить шатдаун правительства
Байден признал, что не знает способа избежать остановки работы Правительства США
Американский лидер Джо Байден не имеет представления, каким образом можно предотвратить приостановку работы Правительства США — так называемый шатдаун, который может случиться 1 октября. Об этом Байден заявил на встрече с Советом по науке и технологиям в Сан-Франциско.
"Если бы я знал это, я бы уже это сделал", — сообщил Байден, отвечая на вопрос о том, что можно сделать, чтобы не допустить шатдауна.
Он также опроверг тезис о неизбежности шатдауна, пояснив, что в политике едва ли существует что-либо неизбежное.
Ранее стало известно, что военная помощь Украине со стороны США может скоро закончиться, если Конгресс не примет решение о дополнительных ассигнованиях.
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