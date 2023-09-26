Белый дом сообщил о проблемах с финансированием Украины
Кирби предупредил, что у США заканчиваются средства на поставки оружия Киеву
Военная помощь Украине со стороны США может скоро закончиться, если Конгресс не примет решение о дополнительных ассигнованиях. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я думаю, нам их [средств] хватит ещё на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы", — сообщил он телеканалу CNN, призвав законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов для успешного контрнаступления ВСУ.
Напомним, в Белом доме растёт число конгрессменов, которые открыто выступают против расходов на Украину и оказания ей помощи. По словам Джона Кирби, в первую очередь критикует "небольшая, но очень сильно звучащая группа республиканцев от правого крыла палаты".
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