Белый дом сообщил о проблемах с финансированием Украины

Военная помощь Украине со стороны США может скоро закончиться, если Конгресс не примет решение о дополнительных ассигнованиях. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, нам их [средств] хватит ещё на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы", — сообщил он телеканалу CNN, призвав законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов для успешного контрнаступления ВСУ.