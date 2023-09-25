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25 сентября, 11:04

Первые танки Abrams прибыли на Украину

Первая партия американских танков Abrams уже на Украине. Как сообщает газета The New York Times, эти машины прибыли раньше запланированного срока, а оставшиеся будут доставлены в ближайшие месяцы.

Как рассказали изданию два неназванных американских чиновника, Abrams были доставлены на Украину "на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении".

В Госдуме предрекли незавидную судьбу танкам Abrams, которые скоро получит Украина

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О том, что американские танки Abrams ("Абрамс") прибудут на Украину в "ближайшие дни и недели", ранее сообщал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. При этом даже сам глава украинской разведки Буданов признал, что Abrams на передовой "долго не проживут".

Обложка ©

Getty Images / Mateusz Wlodarczyk

Александра Вишнякова
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