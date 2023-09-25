Первые танки Abrams прибыли на Украину

Первая партия американских танков Abrams уже на Украине. Как сообщает газета The New York Times, эти машины прибыли раньше запланированного срока, а оставшиеся будут доставлены в ближайшие месяцы.

Как рассказали изданию два неназванных американских чиновника, Abrams были доставлены на Украину "на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении".