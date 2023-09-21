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21 сентября, 18:24

Пентагон назвал сроки прибытия танков Abrams на Украину

Пентагон: Танки Abrams прибудут на Украину в ближайшие дни и недели

Американские танки Abrams ("Абрамс") прибудут на Украину в "ближайшие дни и недели". Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что не может раскрывать все детали из соображений "оперативной безопасности".

"Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели", — заявил представитель Министерства обороны США на брифинге, добавив, что поставки идут по графику.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже сообщал, что в ближайшее время ряды украинской армии пополнят более десяти американских танков Abrams. Вашингтон обещал передать 31 боевую машину. Вместе с тем на Западе уже предрекают большие проблемы западным танкам.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Никита Никонов

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