Пентагон назвал сроки прибытия танков Abrams на Украину
Пентагон: Танки Abrams прибудут на Украину в ближайшие дни и недели
Американские танки Abrams ("Абрамс") прибудут на Украину в "ближайшие дни и недели". Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он отметил, что не может раскрывать все детали из соображений "оперативной безопасности".
"Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели", — заявил представитель Министерства обороны США на брифинге, добавив, что поставки идут по графику.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже сообщал, что в ближайшее время ряды украинской армии пополнят более десяти американских танков Abrams. Вашингтон обещал передать 31 боевую машину. Вместе с тем на Западе уже предрекают большие проблемы западным танкам.
ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz