Пентагон назвал сроки прибытия танков Abrams на Украину

Американские танки Abrams ("Абрамс") прибудут на Украину в "ближайшие дни и недели". Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что не может раскрывать все детали из соображений "оперативной безопасности".

"Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели", — заявил представитель Министерства обороны США на брифинге, добавив, что поставки идут по графику.