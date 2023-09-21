Танкам Abrams предрекли большие проблемы на Украине через шесть недель

У украинских войск осталось примерно шесть недель до прихода плохой погоды, которая сделает невозможным ведение активных боевых действий. С наибольшими проблемами по прошествии этого периода столкнётся западная техника, считают авторы американского журнала Foreign Policy.

По словам обозревателя Джека Детча, осадки сделают дороги непроходимыми для танков и бронемашин. В грязи увязнут и поставленные ВСУ из США танки Abrams, БМП Bradley и БТР Striker.

"У Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий, прежде чем дождь начнёт влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь", — констатировали в FP.