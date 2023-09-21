Танкам Abrams предрекли большие проблемы на Украине через шесть недель
FP: ВСУ смогут вести боевые действия ещё шесть недель до наступления непогоды
У украинских войск осталось примерно шесть недель до прихода плохой погоды, которая сделает невозможным ведение активных боевых действий. С наибольшими проблемами по прошествии этого периода столкнётся западная техника, считают авторы американского журнала Foreign Policy.
По словам обозревателя Джека Детча, осадки сделают дороги непроходимыми для танков и бронемашин. В грязи увязнут и поставленные ВСУ из США танки Abrams, БМП Bradley и БТР Striker.
"У Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий, прежде чем дождь начнёт влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь", — констатировали в FP.
Сомнения в результативности контрнаступления ВСУ ранее озвучил и Владимир Зеленский. Он признался, что не уверен в достижении успеха до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.
t.me / Міністерство оборони України