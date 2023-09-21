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Регион
Опубликовано 21 сентября 2023, 02:08
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Танкам Abrams предрекли большие проблемы на Украине через шесть недель

FP: ВСУ смогут вести боевые действия ещё шесть недель до наступления непогоды

У украинских войск осталось примерно шесть недель до прихода плохой погоды, которая сделает невозможным ведение активных боевых действий. С наибольшими проблемами по прошествии этого периода столкнётся западная техника, считают авторы американского журнала Foreign Policy.

По словам обозревателя Джека Детча, осадки сделают дороги непроходимыми для танков и бронемашин. В грязи увязнут и поставленные ВСУ из США танки Abrams, БМП Bradley и БТР Striker.

"У Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий, прежде чем дождь начнёт влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь", — констатировали в FP.

Почему ВСУ не успеют за три недели переломить ситуацию
Почему ВСУ не успеют за три недели переломить ситуацию

Сомнения в результативности контрнаступления ВСУ ранее озвучил и Владимир Зеленский. Он признался, что не уверен в достижении успеха до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.

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t.me / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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