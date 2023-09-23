В Киеве признали, что американские танки Abrams на передовой "долго не проживут"

Танки Abrams, которые Украина ожидает получить от США, на фронте "долго не проживут". Такими опасениями поделился глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью порталу War Zone.

"Они [танки Abrams] должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут", — отметил начальник ГУР МО Украины.

Буданов добавил, что ожидаемые на Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS никак не повлияют на ситуацию на фронте. Чтобы добиться положительного исхода событий, необходимы "по меньшей мере сотни" таких ракет, указал он. Кроме того, Буданов признал преимущество Российской армии: бороться с её авиацией с помощью систем ПВО довольно затратно и неэффективно.