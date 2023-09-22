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21 сентября, 22:07

Байден назвал дату прибытия танков Abrams на Украину

Байден: Танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе

<p>Американские танки Abrams. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images</p>

Американские танки Abrams. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images

Первые американские танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским.

"На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину", — сообщил Байден.

На встрече с Зеленским американский лидер сообщил, что Вашингтон расширит поставки систем противовоздушной обороны, а также передаст Киеву новые батареи системы Hawk. Говоря о продолжении американской помощи Украине он заявил, что надеется на поддержку Конгресса в этом вопросе, так как "альтернативы" на данный момент нет.

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О том, что американские танки Abrams ("Абрамс") прибудут на Украину в "ближайшие дни и недели", ранее сообщал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. За пару недель до этого США выделили Украине новый пакет помощи, в который вошли снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.

Оксана Попова
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