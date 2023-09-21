В Лондоне объяснили, почему обещанные Киеву Abrams абсолютно бесполезны

Танки Abrams, которые власти США обещают передать Киеву, могут столкнуться с серьёзными проблемами в Запорожской области из-за грядущей осенней распутицы. Об этом заявила научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон. По её словам, использовать данные боевые машины "абсолютно нелогично", поскольку они могут попросту застрять в грязи.

"Машина поддержки тоже может увязнуть, и это обернётся катастрофой", — сказала аналитик в интервью Newsweek.

Как отметила Мирон, ещё одной сложностью для украинских военных станет возможный "логистический кошмар" на фронте из-за сложности использования сразу трёх разных типов танков: американских Abrams, немецких Leopard и британских Challenger. Все эти западные боевые машины в рядах ВСУ будут бесполезны, так как при их поломке потребуется помощь подготовленных инженеров-ремонтников. Кроме того, у Киева нет запаса запчастей для данной техники.