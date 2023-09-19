В Госдуме предрекли незавидную судьбу танкам Abrams, которые скоро получит Украина
Депутат Гурулёв: Обещанные Украине Abrams будут гореть так же, как и Leopard
Россия уничтожит все танки Abrams, которые США планируют поставить Украине. В конечном итоге они будут гореть так же, как и Leopard, заявил Лайфу депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.
Депутат Гурулёв предрёк незавидную судьбу танкам Abrams, которые скоро США поставят Украине. Видео © LIFE
"31 танк — это танковый батальон. Наверное, повлияет, потому что против нас. Но кардинального ничего не произойдёт точно. Потому что танки Abrams даже во время сирийского конфликта горели не хуже, чем танки Leopard на Украине. Поэтому, думаю, мы с ними справимся", — сказал парламентарий нашему корреспонденту.
Так Гурулёв прокомментировал Лайфу решение Белого дома отправить Киеву обещанные танки Abrams. Как сегодня заявлял глава Пентагона Ллойд Остин, уже скоро их получат бойцы ВСУ. Кстати, председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов тоже предрёк им печальную судьбу. По его словам, если техника окажется на поле боя, то её ожидает тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже сообщал, что в ближайшее время ряды украинской армии пополнят более десяти американских танков Abrams. Уточнялось, что Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, в который также вошли снаряды с обеднённым ураном.
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