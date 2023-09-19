В Госдуме предрекли незавидную судьбу танкам Abrams, которые скоро получит Украина

Россия уничтожит все танки Abrams, которые США планируют поставить Украине. В конечном итоге они будут гореть так же, как и Leopard, заявил Лайфу депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Депутат Гурулёв предрёк незавидную судьбу танкам Abrams, которые скоро США поставят Украине. Видео © LIFE

"31 танк — это танковый батальон. Наверное, повлияет, потому что против нас. Но кардинального ничего не произойдёт точно. Потому что танки Abrams даже во время сирийского конфликта горели не хуже, чем танки Leopard на Украине. Поэтому, думаю, мы с ними справимся", — сказал парламентарий нашему корреспонденту.