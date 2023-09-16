Если американские танки Abrams, которые США планируют передать Украине, окажутся на поле боя, то их ожидает тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger. Такое мнение высказал председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Пришла очередь позора и для США. Американцы рвутся вперёд, чтобы повторить позор немецких танков Leopard и британских Challenger, чтобы весь мир увидел, как горят и их танки в южнорусских степях", — приводит его слова РИА "Новости".

Как утверждает Рогов, опыт Challenger показал, что Abrams не пробудут долгое время целыми на линии фронта. По его словам, американские танки серьёзно уступают британским, которые уже эффектно горят в бою. Он также указал, что страны Запада бросают всё что есть в противостоянии с Россией "для удержания своих позиций на временно оккупированных южнорусских землях".

"Танки Abrams не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чём они так стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий", — подчеркнул Рогов.