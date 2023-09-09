Рогов раскрыл, как был подбит второй британский танк Challenger 2 в Запорожской области
Рогов: Второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела под Запорожьем
Второй британский танк Challenger 2 был подбит в Запорожской области с одного выстрела. Об этом рассказал председатель общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, отметив, что на данную военную технику объявлена охота.
В беседе с РИА "Новости" он уточнил, что участь британских танков незавидна. По словам Рогова, Challenger 2 так же хорошо горит, как и остальная западная техника, которую передали Киеву.
"К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела с отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", — подчеркнул он.
Как он уточнил, предварительно, второй британский танк был подбит бойцами из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России.
Напомним, 5 сентября стало известно, что подразделения ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2. Это случилось в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года — и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Лондоне уже подтвердили, что потеряли Challenger 2. При этом 8 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении второго танка.
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