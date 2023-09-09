Рогов раскрыл, как был подбит второй британский танк Challenger 2 в Запорожской области

Второй британский танк Challenger 2 был подбит в Запорожской области с одного выстрела. Об этом рассказал председатель общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, отметив, что на данную военную технику объявлена охота.

В беседе с РИА "Новости" он уточнил, что участь британских танков незавидна. По словам Рогова, Challenger 2 так же хорошо горит, как и остальная западная техника, которую передали Киеву.

"К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела с отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", — подчеркнул он.