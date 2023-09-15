В ДНР рассказали об охоте в зоне СВО на "непобедимый" Challenger 2

ВС РФ целенаправленно охотились за британским танком Challenger 2. Эту "непобедимую" машину удалось вычислить российской разведке, а потом бойцы заманили её в засаду и уничтожили. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА "Новости".

По его словам, Challenger 2 использовался украинскими войсками на Работинском направлении под охраной бронегруппы из советских образцов. У британской машины хорошее вооружение, поэтому она должна была наносить удары из закрытых позиций. Разведка РФ узнала места передвижения, дислокации и маршруты этой бронегруппы и Challenger.

"Они (бронегруппа ВСУ. — Прим. Лайфа) его берегли. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен", — подчеркнул Гагин.