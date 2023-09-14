Найдены российские военные, подбившие "неуязвимый" британский танк Challenger 2

Найдены российские военные, впервые уничтожившие британский танк Challenger 2 в зоне спецоперации. Как выяснил проект War Gonzo, это артиллеристы 58-й армии — именно они навели гаубицу Д-20 на боевую машину.

"Обычное дежурство ночное, поступила команда, сказали, что цель очень серьёзная, нужно оперативно отработать. Парни сказали, что отработаем отлично моментально", — рассказал командир по имени Александр.

Другой боец рассказал, что артиллеристы начали огонь ночью — и с шестого выстрела "разули" танк (подбили гусеницу). Challenger 2 был остановлен, и дальше работу завершили десантники.