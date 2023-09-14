Найдены российские военные, подбившие "неуязвимый" британский танк Challenger 2
War Gonzo нашёл российских военных, уничтоживших танк Challenger 2 в зоне СВО
Найдены российские военные, впервые уничтожившие британский танк Challenger 2 в зоне спецоперации. Как выяснил проект War Gonzo, это артиллеристы 58-й армии — именно они навели гаубицу Д-20 на боевую машину.
"Обычное дежурство ночное, поступила команда, сказали, что цель очень серьёзная, нужно оперативно отработать. Парни сказали, что отработаем отлично моментально", — рассказал командир по имени Александр.
Другой боец рассказал, что артиллеристы начали огонь ночью — и с шестого выстрела "разули" танк (подбили гусеницу). Challenger 2 был остановлен, и дальше работу завершили десантники.
Эксклюзивный репортаж War Gonzo для Первого канала можно посмотреть на платформе "Дзен".
Напомним, 5 сентября стало известно, что ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2. Это случилось в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. А 8 сентября было объявлено об уничтожении второго такого танка. Challenger 2 был подбит в Запорожской области с одного выстрела.
dzen.ru / WarGonzo