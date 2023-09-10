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10 сентября, 16:53

"Железные гробы": ВСУ оставили ржаветь подбитые танки Challenger 2

Рогов: Подбитые танки Challenger 2 остаются ржаветь на полях сражения

Военнослужащие ВСУ побросали на поле боя в Запорожской области подбитые британские танки Challenger 2. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. <...> Эти "железные гробы". Они тяжеленные, их просто не утащишь", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.

Рогов раскрыл, как был подбит второй британский танк Challenger 2 в Запорожской области

Рогов раскрыл, как был подбит второй британский танк Challenger 2 в Запорожской области

Напомним, 5 сентября стало известно, что ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2. Это случилось в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Лондоне уже подтвердили, что потеряли Challenger 2. При этом 8 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении второго такого танка.

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Wikipedia

Наталья Исакова
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