Военнослужащие ВСУ побросали на поле боя в Запорожской области подбитые британские танки Challenger 2. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. <...> Эти "железные гробы". Они тяжеленные, их просто не утащишь", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.