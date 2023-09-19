В Пентагоне заявили, что скоро вышлют Киеву обещанные танки Abrams
Глава Пентагона Остин анонсировал передачу Киеву более 10 танков Abrams
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США приняли решение отправить на Украину обещанные танки Abrams, их скоро получат бойцы ВСУ. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин в ходе открытия заседания контактной группы "формата Рамштайн".
"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", — подчеркнул он.
Первоначально планируется отправить более десяти боевых машин, а в общей сложности Штаты намереваются передать Киеву тридцать один танк.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже заявлял, что Киев в ближайшее время получит более десяти танков Abrams от США. Также Вашингтон выделил Украине новый пакет помощи. В него вошли снаряды с обеднённым ураном для американских танков.