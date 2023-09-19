В Пентагоне заявили, что скоро вышлют Киеву обещанные танки Abrams

США приняли решение отправить на Украину обещанные танки Abrams, их скоро получат бойцы ВСУ. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин в ходе открытия заседания контактной группы "формата Рамштайн".

"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", — подчеркнул он.

Первоначально планируется отправить более десяти боевых машин, а в общей сложности Штаты намереваются передать Киеву тридцать один танк.