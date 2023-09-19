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Опубликовано 19 сентября 2023, 09:00

В Пентагоне заявили, что скоро вышлют Киеву обещанные танки Abrams

Глава Пентагона Остин анонсировал передачу Киеву более 10 танков Abrams

Обложка © Getty Images / Daniel Karmann

Обложка © Getty Images / Daniel Karmann

США приняли решение отправить на Украину обещанные танки Abrams, их скоро получат бойцы ВСУ. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин в ходе открытия заседания контактной группы "формата Рамштайн".

"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", подчеркнул он.

Первоначально планируется отправить более десяти боевых машин, а в общей сложности Штаты намереваются передать Киеву тридцать один танк.

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Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже заявлял, что Киев в ближайшее время получит более десяти танков Abrams от США. Также Вашингтон выделил Украине новый пакет помощи. В него вошли снаряды с обеднённым ураном для американских танков.

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Татьяна Миссуми
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