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18 сентября, 18:38

Министр обороны ФРГ обещал ВСУ новый пакет помощи с ракетами на €400 млн

Берлин выделит Киеву новый пакет военной и гуманитарной помощи на 400 миллионов евро. В него войдут снаряды, зимняя одежда, а также средства для разминирования местности, рассказал в интервью Bild министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам главы ведомства, сейчас ВСУ сильнее всего нуждаются в боеприпасах. Именно поэтому ФРГ снабдит украинских солдат фугасными снарядами и минами. Также Киев получит от Германии специальные ракеты для преодоления минных полей, заявил немецкий министр. В то же время крылатые ракеты Taurus, добавил Писториус, не вошли в анонсированный пакет.

"Мы поможем с оборонной техникой и системами разминирования. Однако мы также позаботились о приближающейся зиме: мы отправим одежду, генераторы электроэнергии и тепла. Общий объём пакета составит 400 миллионов евро", — отметил политик.

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В начале сентября о выделении Украине 600-миллионного пакета военной помощи объявил и Пентагон. Он стал дополнением к анонсированным ранее поставкам, в рамках которых США пообещали отправить Киеву танки Abrams и бронебойные снаряды с обеднённым ураном. Комментируя решение Вашингтона, ООН выступила против применения таких боеприпасов.

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Bundeswehr

Илья Пушкарев
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